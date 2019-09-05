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РИА Новости

В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра

20:37 05.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымКатер Главного управления МЧС России по Республике Крым
Катер Главного управления МЧС России по Республике Крым
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа, спасатели начали поиски пропавшей женщины.
"Поиски прекращены из-за наступления темноты, они будут продолжены на море и на берегу с утра пятницы", - сообщили в МЧС по региону.
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