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РИА Новости

Пенс на переговорах с Джонсоном поддержал выход Британии из ЕС

20:31 05.09.2019
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс на переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном поддержал выход Великобритании из Евросоюза, сообщил Белый дом по итогам прошедшей в Лондоне встречи.
"Вице-президент выразил поддержку суверенному решению покинуть ЕС, которое принял народ Соединенного Королевства, и добавил, что США привержены достижению всеобъемлющего торгового соглашения (c Великобританией - ред.), как только будет завершен Brexit", - говорится в сообщении.
Переговоры проходят на фоне новых пертурбаций в процессе выхода Великобритании из ЕС. Ранее Консервативная партия Джонсона потеряла большинство в палате общин. Также нижняя палата парламента проголосовала против плана Джонсона по выходу из ЕС 31 октября вне зависимости от соглашения с европейскими чиновниками. В ответ Джонсон потребовал досрочных выборов 15 октября, но вновь получил отказ парламента.
Предшественник Джонсона Тереза Мэй договорилась с ЕС об условиях выхода Великобритании, однако британский парламент отказался одобрить данное соглашение. При этом большинство в парламенте не хочет выхода из ЕС без соглашения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
18:51Акценты
То-то и "Оно". Борис Джонсон навел на Британию ужас и промахнулсяДжонсон хотел взять Вестминстер нахрапом. В результате у него ни Brexit'а любой ценой, ни досрочных выборов. Только статус без пяти минут третьего лишнего. Те двое, что ушли до него, тоже просчитались. Кэмерон с референдумом, Мэй с роспуском парламента.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМайк ПенсБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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