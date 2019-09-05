Пенс на переговорах с Джонсоном поддержал выход Британии из ЕС

То-то и "Оно". Борис Джонсон навел на Британию ужас и промахнулся Джонсон хотел взять Вестминстер нахрапом. В результате у него ни Brexit'а любой ценой, ни досрочных выборов. Только статус без пяти минут третьего лишнего. Те двое, что ушли до него, тоже просчитались. Кэмерон с референдумом, Мэй с роспуском парламента.