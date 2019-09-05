Водитель, спасший людей при ДТП с поездом под Петербургом, получил медаль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Водителю автобуса, спасшему пассажиров при ДТП с электропоездом "Ласточка" под Санкт-Петербургом, вручили медаль "За спасение погибавших", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с 15 пассажирами 17 февраля 2018 года оказался зажат на железнодорожном переезде на 56-м километре Рощинского шоссе под Петербургом. Водитель успел эвакуировать пассажиров, после чего следовавший с Финляндского вокзала электропоезд "Ласточка" врезался в пустой автобус, в результате пострадал только его водитель. Водитель ГУП "Пассажиравтотранс" Александр Игнатьев был госпитализирован.

Отмечается, что по поручению президента РФ врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил лучшим петербуржцам за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и мужественные поступки государственные награды Российской Федерации и поощрения президента России.

"Среди награжденных – водитель Александр Игнатьев, который с риском для жизни вывел всех пассажиров из автобуса, когда тот сломался на железнодорожном переезде перед приближающимся поездом. Ему вручена медаль "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.

Также орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил директор Института электрофизики и электроэнергетики РАН, академик, один из основоположников лазерной оптики Владислав Хомич, Народный артист России Василий Герелло награжден орденом Дружбы. Государственные награды и поощрения президента Российской Федерации получили также учителя, врачи, работники промышленной отрасли, артисты.