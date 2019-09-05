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РИА Новости

В ЛНР заявили о своих ожиданиях от Киева

19:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР ждут от Киева последовательности в выполнении минских соглашений по Донбассу.
Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящего до сих пор.
"Пять лет, в ходе которых Украина саботирует выполнение минских соглашений, стали для людей Донбасса пятилетием веры, терпения и боли. Боли от утраты родных и близких людей, убитых по приказу официального Киева. Терпения по отношению к регулярным, грубым провокациям ВСУ (вооруженных сил Украины), направленным на саботирование действующих договоренностей. Веры в то, что украинские лидеры перестанут обманывать своих людей и станут настоящими их слугами. Это значит, что они обязаны выполнить волю миллионов жителей Донбасса, требующих выполнить Комплекс мер (по имплементации минских соглашений)", - говорится в официальном заявлении главы ЛНР к пятилетию подписания минских соглашений, предоставленном РИА Новости.
Пасечник считает, что минувшие пять лет дали жителям ЛНР веру в независимость от Киева и в те принципы, за которые сражались в 2014 году. Глава ЛНР подчеркнул, что крепнут связи с Россией, "узы, которые ни одна страна, ни один режим уже никогда не будет способен разорвать".
"Сегодня, как и пять лет назад, ЛНР и ДНР честно и последовательно выполняют все пункты Комплекса мер и ожидают вместо грубых провокаций и неуместных политических заявлений такой же последовательности и от Украины", - подчеркнул Пасечник.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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