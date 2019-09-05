Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T19:04Z
https://ria.ru/20190905/1558368539.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155235/55/1552355521_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fa0c946191d14d13d9d6b0019a91eea2.jpg
РИА Новости

Лондон и Тель-Авив призвали пресечь "дестабилизирующую деятельность" Ирана

19:04 05.09.2019
329
© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана . Архивное фото
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министры Великобритании и Израиля Борис Джонсон и Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Лондоне заявили о необходимости положить конец "дестабилизирующей деятельности" Ирана в регионе, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
"Оба премьер-министра сошлись на том, что необходимо не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а также что необходимо остановить дестабилизирующую деятельность Ирана в целом. Премьер-министр (Джонсон) подчеркнул необходимость диалога и дипломатического решения", - говорится в сообщении.
Джонсон и Нетаньяху также обсудили вопросы, связанные с мирным урегулированием на Ближнем Востоке.
"Премьер-министр (Джонсон) заявил, что с нетерпением ждет детальные предложения администрации США относительно жизнеспособного палестино-израильского соглашения, которое станет ответом на законное беспокойство обеих сторон", - отмечается в заявлении.
Джонсон и Нетаньяху также обсудили двусторонние отношения.
50200012
Обсудить 1
Борис ДжонсонБиньямин НетаньяхуВеликобританияИранСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Флаги движения Хезболлах в деревне Адейси на границе с Израилем
Новый конфликт между "Хезболлах" и Израилем не исключен, считает эксперт
РИА
Новости
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Лента
новостей
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Ситуация в Идлибе
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
Британский военный самолет пролетел у российских границ
Израильские пожарные в Хайфе
В Израиле загорелся завод по производству растительного масла
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
При взрыве на востоке Афганистана погибли четыре человека
Акция противников Brexit в центре Лондона
Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния