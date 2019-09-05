Лондон и Тель-Авив призвали пресечь "дестабилизирующую деятельность" Ирана

"Оба премьер-министра сошлись на том, что необходимо не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а также что необходимо остановить дестабилизирующую деятельность Ирана в целом. Премьер-министр (Джонсон) подчеркнул необходимость диалога и дипломатического решения", - говорится в сообщении.