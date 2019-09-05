Лондон и Тель-Авив призвали пресечь "дестабилизирующую деятельность" Ирана

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министры Великобритании и Израиля Борис Джонсон и Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Лондоне заявили о необходимости положить конец "дестабилизирующей деятельности" Ирана в регионе, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
"Оба премьер-министра сошлись на том, что необходимо не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а также что необходимо остановить дестабилизирующую деятельность Ирана в целом. Премьер-министр (Джонсон) подчеркнул необходимость диалога и дипломатического решения", - говорится в сообщении.
Джонсон и Нетаньяху также обсудили вопросы, связанные с мирным урегулированием на Ближнем Востоке.
"Премьер-министр (Джонсон) заявил, что с нетерпением ждет детальные предложения администрации США относительно жизнеспособного палестино-израильского соглашения, которое станет ответом на законное беспокойство обеих сторон", - отмечается в заявлении.
Джонсон и Нетаньяху также обсудили двусторонние отношения.