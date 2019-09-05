Британский военный самолет пролетел у российских границ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar

В 15:45 по московскому времени радиоразведчик королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с регистрационным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к российским рубежам. Курсируя в небе над Латвией и Эстонией, он провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно два раза облетело указанный район на высоте около 12 500 метров.

15:45 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, рег номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, производит разведывательный полёт вдоль границы Ленинградской и Псковской областей🇷🇺, в воздушном пространстве Латвии🇱🇻 и Эстонии🇪🇪.#RAF pic.twitter.com/bbdBn5iWzf — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 5, 2019

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов в Сирии значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем. Так, на прошлой неделе Минобороны зафиксировало активность 27 иностранных летательных аппаратов. Чтобы не допустить нарушения границ, российские истребители дежурных сил ПВО 18 раз поднимались в воздух.