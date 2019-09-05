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РИА Новости

Британский военный самолет пролетел у российских границ

18:52 05.09.2019 (обновлено: 19:52 05.09.2019)
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© Фото : MoD / Crown copyright 2017Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
© Фото : MoD / Crown copyright 2017
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 15:45 по московскому времени радиоразведчик королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с регистрационным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к российским рубежам. Курсируя в небе над Латвией и Эстонией, он провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно два раза облетело указанный район на высоте около 12 500 метров.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов в Сирии значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем. Так, на прошлой неделе Минобороны зафиксировало активность 27 иностранных летательных аппаратов. Чтобы не допустить нарушения границ, российские истребители дежурных сил ПВО 18 раз поднимались в воздух.
По мнению экспертов, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Отдельно они отмечают разведывательные операции со стороны Соединенных Штатов.
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