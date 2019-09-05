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РИА Новости

Ученые узнали о негативном влиянии курения на сон

19:06 05.09.2019 (обновлено: 19:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастница на специализированной выставке vape-индустрии
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна, выяснила группа американских ученых из Государственного университета Оклахомы. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Sleep Research.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 1664 студента, 29% из которых курили обычные сигареты, 41% предпочитали вейпы, и 30% не курили вовсе.
Выяснилось, что курильщики и вейперы испытывали проблемы со сном чаще, чем те, кто не курил вообще. Причем любители электронных устройств использовали снотворные препараты чаще всех.
По словам ученых, исследование имеет важность в связи с высокой популярностью вейпов, особенно среди молодежи.
"Поскольку мы обнаружили, что даже неежедневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики", — подчеркнула ведущий автор исследования, доктор Эмма И. Бретт.
По ее словам, негативное влияние употребления электронных сигарет на организм доказывает, что вейпы опасны для здоровья.
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