В Сочи выселенного на улицу онкобольного поместили в пансионат

СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Онкобольной житель Сочи, ранее выселенный на улицу из маневренного фонда и отказавшийся от муниципальной квартиры, временно размещен в пансионате, сообщает администрация города.

В среду резонанс получила история с выселением онкобольного жителя Сочи Андрея Мартынова с женой из пансионата "Нептун" на улицу по решению суда. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему муниципальное жилье, но на следующий день отказался от квартиры из-за отсутствия в ней ремонта и неподходящего супругам района. Несмотря на то, что мэрия уже начала в однокомнатной квартире ремонт, он продолжает отказываться от муниципального жилья.

"Сегодня Андрей Мартынов с супругой временно размещены в одном из пансионатов Адлерского района, пока в муниципальном жильё идёт ремонт. Эту помощь администрации они восприняли с благодарностью, но от квартиры на улице Мацестинской по-прежнему отказываются, требуя земельный участок в Адлере", - сообщает администрация города.

По данным властей, супругам была предоставлена однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра с балконом. Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина, где есть вся необходимая инфраструктура – городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт.