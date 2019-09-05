В Дагестане управляющий банка оформил более ста фиктивных кредитов

МАХАЧКАЛА, 5 сен - РИА Новости. Управляющий банка в Дагестане оформил более 100 фиктивных кредитов и похитил 52 миллиона рублей, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, управляющий дополнительного офиса регионального отделения одного из банков в селе Хучни Табасаранского района подделал документы и сформировал 108 фиктивных кредитных дел на жителей района, якобы на развитие личного подсобного хозяйства, без их ведома.

С декабря 2010 года по январь 2014 года он получил в кассе этого же банка свыше 52,2 миллиона рублей, начисленных на открытые расчетные счета граждан.