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РИА Новости

Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit

18:04 05.09.2019
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© REUTERS / Hannah McKayАкция противников Brexit в центре Лондона
Акция противников Brexit в центре Лондона
© REUTERS / Hannah McKay
Акция противников Brexit в центре Лондона . Архивное фото
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение заключить двустороннее торговое соглашение после Brexit, сообщила канцелярия британского премьера.
Пенс и Джонсон провели в четверг переговоры в резиденции британского премьера в Лондоне.
"Они подтвердили намерение вести переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле после того как Британия покинет Евросоюз. Стороны согласились с тем, что создание специальной американо-британской рабочей группы по экономике является позитивным шагом", - говорится в заявлении канцелярии.
Также Пенс и Джонсон обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Гонконге и вокруг Ирана.
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