Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение заключить двустороннее торговое соглашение после Brexit, сообщила канцелярия британского премьера.
Пенс и Джонсон провели в четверг переговоры в резиденции британского премьера в Лондоне.
"Они подтвердили намерение вести переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле после того как Британия покинет Евросоюз. Стороны согласились с тем, что создание специальной американо-британской рабочей группы по экономике является позитивным шагом", - говорится в заявлении канцелярии.
Также Пенс и Джонсон обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Гонконге и вокруг Ирана.