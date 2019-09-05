Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit

"Они подтвердили намерение вести переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле после того как Британия покинет Евросоюз. Стороны согласились с тем, что создание специальной американо-британской рабочей группы по экономике является позитивным шагом", - говорится в заявлении канцелярии.