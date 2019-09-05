Семь моряков с британского танкера Stena Impero покинули Иран

ТЕГЕРАН, 5 сен - РИА Новости. Семь моряков с танкера Stena Impero, задержанного в июле, покинули Иран, среди них один россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Семь моряков действительно покинули Иран, сегодня они улетели в Дубай. Насчет двоих других наших граждан, они останутся на борту, пока судно стоит", - сообщил Ганенко.
По его словам, судовладелец настаивает на том, чтобы 16 человек остались на борту судна, чтобы в случае его освобождения они могли вывести танкер в море.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.