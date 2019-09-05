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РИА Новости

Семь моряков с британского танкера Stena Impero покинули Иран

17:10 05.09.2019
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 сен - РИА Новости. Семь моряков с танкера Stena Impero, задержанного в июле, покинули Иран, среди них один россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Семь моряков действительно покинули Иран, сегодня они улетели в Дубай. Насчет двоих других наших граждан, они останутся на борту, пока судно стоит", - сообщил Ганенко.
По его словам, судовладелец настаивает на том, чтобы 16 человек остались на борту судна, чтобы в случае его освобождения они могли вывести танкер в море.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции
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