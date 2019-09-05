В Ленинградской области начались российско-сербские учения

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой стартовали в четверг в Ленинградской области, сообщает Минобороны РФ.

В учениях принимают участие личный состав механизированного батальона вооружённых сил Республики Сербия, от войск Западного военного округа – подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка, всего более одной тысячи военнослужащих, около 200 единиц военной и специальной техники.

"В Ленинградской области на полигоне "Кирилловский" стартовало совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой, в ходе которого военнослужащие двух стран отработают вопросы взаимодействия при работе совместного штаба, ведении разведки, маневренной обороны, нанесении огневого поражения условному противнику", - говорится в сообщении.

В ходе тактических эпизодов учений подразделения совершили марш в назначенный район и отразили наступление превосходящих сил условного противника с применением средств противовоздушной обороны, гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов, танков Т-72Б-3, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Град".