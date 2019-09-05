Полиция выявила в "Укрэнерго" схему хищения в 1,6 миллиона долларов

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Правоохранители Украины подтвердили обыски в НЭК "Укрэнерго" и сообщили, что следственные действия связаны с хищением госсредств чиновниками компании на сумму почти в 1,6 миллиона долларов.

Ранее в четверг агентство РБК Украина сообщило, что на территории "Укрэнерго" проводятся обыски. По его словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС. Обыски проводятся в Киеве и области, Харькове и Львове.

"В рамках уголовного дела были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен (почти 1,6 миллиона долларов)", - сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.