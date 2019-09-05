Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T16:43Z
https://ria.ru/20190905/1558362298.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_96111d78d8fc6e4f2fc01883b992bb1a.jpg
РИА Новости

Полиция выявила в "Укрэнерго" схему хищения в 1,6 миллиона долларов

16:43 05.09.2019
657
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Правоохранители Украины подтвердили обыски в НЭК "Укрэнерго" и сообщили, что следственные действия связаны с хищением госсредств чиновниками компании на сумму почти в 1,6 миллиона долларов.
Ранее в четверг агентство РБК Украина сообщило, что на территории "Укрэнерго" проводятся обыски. По его словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС. Обыски проводятся в Киеве и области, Харькове и Львове.
На участке границы Украины с Россией
13 июня, 13:28РИА Новости
На Украине дело о хищении госсредств на проект "Стена" дошло до суда
"В рамках уголовного дела были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен (почти 1,6 миллиона долларов)", - сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В настоящее время в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности, правоохранители проводят санкционированные обыски. Досудебное расследование продолжается.
3161023
Обсудить 0
УкрэнергоХарьковКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
Украинская разведка обвинила Россию в "отработке вторжения"
РИА
Новости
Юрий Бойко
Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг канала NewsOne
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
Вертолет Ми-8
Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
Лента
новостей
Афганские военные в Кабуле
В Афганистане сторонники "Талибана" убили правозащитника, сообщили СМИ
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Киев
NewsOne заявил, что решение Нацсовета по ТВ принято с нарушениями закона
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Киев не предпринял попыток "услышать голос Донбасса", заявили в ДНР
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Ученые обнаружили "законсервированный" слой воды в Карском море
Нашивки сотрудников МЧС России
МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Остров Русский во Владивостоке
Модель кластера острова Русский станет примером для других туробъектов
Акция противников Brexit в центре Лондона
Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве
Депутат Рады назвал ситуацию с каналом NewsOne убийством журналистики
Столб дыма от упавшего вертолета в поселке Соколовый в Саратовской области
Появилось видео с места крушения Ми-8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СП проверит бюджетные траты при возведении конгресс-холла в Челябинске
11:27Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве
11:26В ДНР назвали причину отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу
11:25Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО
11:24АТЦ СНГ: новый украинский гранатомет попал к террористам раньше, чем в ВСУ
11:19Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов
11:18Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию
11:18Двум пермским компаниям грозят штрафы за сговор на торгах по вывозу ТКО
11:16Зиничев проверил готовность инфраструктуры Певека перед прибытием ПАТЭС
11:15Рослесхоз объяснил задержку с тушением пожаров в Сибири и ДФО
11:14Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
11:13В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет
11:12В Хабаровске арестовали мужчину, стрелявшего в играющих во дворе детей
11:11Путин рассказал, как можно поощрять компании с недорогими билетами в ДФО
11:10Путин призвал ведомства руководствоваться интересами Дальнего Востока
11:10СК завел дело после грубого задержания росгвардейцем мужчины в Новосибирске
11:10Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
11:10Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока
11:09Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока
11:04Путин рассказал о роли ДВФУ в образовательном пространстве АТР
Лента новостейМолния