Украинская разведка обвинила Россию в "отработке вторжения"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.

В интервью агентству Укринформ он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".

По его словам, эти "планы" будут отработаны на учениях "Кавказ-2020".

В Киеве не в первый раз говорят о "военной угрозе" со стороны России. В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе "вторжения" сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.

Генерал также обвинял Россию в "стягивании войск", ранее аналогичные заявления делал президент Украины Петр Порошенко. В Совфеде эти утверждения назвали "полным бредом".