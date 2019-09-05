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РИА Новости

Украинская разведка обвинила Россию в "отработке вторжения"

16:40 05.09.2019 (обновлено: 16:54 05.09.2019)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.
В интервью агентству Укринформ он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".
По его словам, эти "планы" будут отработаны на учениях "Кавказ-2020".
В Киеве не в первый раз говорят о "военной угрозе" со стороны России. В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе "вторжения" сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.
Генерал также обвинял Россию в "стягивании войск", ранее аналогичные заявления делал президент Украины Петр Порошенко. В Совфеде эти утверждения назвали "полным бредом".
Российские власти неоднократно называли подобные обвинения голословными. В Москве также подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
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Популярные комментарии
А чё, ещё не напали разве? Вроде как по сведениям той же укроразведки уже пять лет воюем😂😂😂
5 сентября, 17:22
Сергей Серый
2171000
Вроде ВСУ по версии Порошенко уже 5 лет воюют на Донбассе с Красной армией))) и что только теперь вторжение отработали)))
5 сентября, 17:03
Марина Резник
9120000
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