Представители Цхинвала и Тбилиси обсудят вопрос грузинского блокпоста

"Четвертая за последние две недели встреча участников Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в пятницу, 6 сентября", - говорится в сообщении.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.