Представители Цхинвала и Тбилиси обсудят вопрос грузинского блокпоста

ЦХИНВАЛ, 5 сен - РИА Новости. Представители Южной Осетии и Грузии в пятницу в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) обсудят ситуацию вокруг грузинского блокпоста, передает агентство Sputnik Южной Осетии.
"Четвертая за последние две недели встреча участников Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в пятницу, 6 сентября", - говорится в сообщении.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
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