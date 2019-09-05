В МИД Испании считают, что в Великобритании нужно провести выборы

МАДРИД, 5 сен – РИА Новости. Великобритании для выхода из политического тупика, связанного с Brexit, следует провести досрочные выборы, считает Жозеп Боррель, и.о. главы МИД Испании, кандидат на пост высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

"Мы знаем, чего не хотят британцы. Они почти ничего не хотят. Но мы не знаем, чего они хотят. Самый простой способ это выяснить, наверное, - провести выборы", - заявил на пресс-конференции в Мадриде Боррель после встречи с своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Боррель добавил, что не будет "делать предположений о том, что может произойти". "Мы не знаем, будет ли жесткий Brexit или нет, но воля парламента – попросить отсрочки. Надо быть готовым к любым обстоятельствам", - добавил он, напомнив, что испанское правительство заключило несколько двусторонних соглашений с Великобританией, которые вступят в силу после Brexit, и разработало ряд мер на случай жесткого выхода Великобритании.

Глава МИД Австрии со своей стороны заверил, что ЕС "готов к Brexit" и что "новых переговоров не будет". "За 48 часов ситуация изменилась, мы можем лишь просить эту страну, чтобы она нам сказала, что надо сделать, чтобы соглашение прошло через парламент", - добавил политик.

В четверг в Мадриде состоялась межминистерская комиссия по Brexit под председательством и.о. премьера Испании Педро Санчеса. "Обсуждался план на случай чрезвычайных обстоятельств, констатировали, что Испания готова противостоять негативным последствиям Brexit без соглашения", - заявили по итогам встречи источники в правительстве. Основная задача испанских властей – добиться "соблюдения интересов испанских и британских граждан", "нормального развития торговых перевозок", а также защитить экономические интересы Испании.

Премьер Великобритании Борис Джонсон внес предложение о проведении внеочередных всеобщих выборов 15 октября после того, как депутаты в один день сразу в трех чтениях поддержали законопроект, обязывающий главу правительства просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. В среду палата общин отвергла это предложение. Выборы не поддержали лейбористы, всегда ратовавшие за выборы, но не пожелавшие в данном случае поддержать премьера.