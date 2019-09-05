Во Львове вандалы осквернили советский мемориал

"В Шевченковский отдел полиции сегодня, 5 сентября, около 8.00 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.