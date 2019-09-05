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РИА Новости

Во Львове вандалы осквернили советский мемориал

16:11 05.09.2019 (обновлено: 16:24 05.09.2019)
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CC BY-SA 2.5 / Водник / Холм Славы во Львове
Холм Славы во Львове
CC BY-SA 2.5 / Водник /
Холм Славы во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Неизвестные разрисовали надписями советский мемориал, выполненный в виде ордена Великой Отечественной войны и расположенный на холме Славы во Львове, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления Нацполиции области.
"В Шевченковский отдел полиции сегодня, 5 сентября, около 8.00 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
По информации правоохранителей, установлено, что на мемориале красной краской нанесены надписи. Что именно написали вандалы, полиция не уточняет. По данному факту проводится проверка.
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