Во Львове вандалы осквернили советский мемориал

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Неизвестные разрисовали надписями советский мемориал, выполненный в виде ордена Великой Отечественной войны и расположенный на холме Славы во Львове, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления Нацполиции области.
"В Шевченковский отдел полиции сегодня, 5 сентября, около 8.00 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
У Львові радянськими символами розмалювали меморіал на Марсовому полі, - ФОТО— Львів 032 (@lviv032ua) September 5, 2019
У Львові обмалювали радянський військовий меморіал на "Пагорбі слави". #Львів #новини #032 #вандалізмhttps://t.co/hSmSiA1Npa pic.twitter.com/KuPoJesJ0Q
По информации правоохранителей, установлено, что на мемориале красной краской нанесены надписи. Что именно написали вандалы, полиция не уточняет. По данному факту проводится проверка.