Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию

ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во время его первого визита в Россию в апреле текущего года интересовало "буквально все", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Руководитель КНДР при встрече и личном общении производит впечатление крупного государственного деятеля, целеустремленного и твердого в своих убеждениях человека. В России его интересовало буквально все, он, как мне показалось, к нам очень внимательно присматривался. Побывать в нашей стране – один из данных ему отцом заветов. Это первое, что сказал Ким Чен Ын встречающим, когда прибыл в наш пограничный Хасан", - заявил Мацегора.
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.