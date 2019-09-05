Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию

"Руководитель КНДР при встрече и личном общении производит впечатление крупного государственного деятеля, целеустремленного и твердого в своих убеждениях человека. В России его интересовало буквально все, он, как мне показалось, к нам очень внимательно присматривался. Побывать в нашей стране – один из данных ему отцом заветов. Это первое, что сказал Ким Чен Ын встречающим, когда прибыл в наш пограничный Хасан", - заявил Мацегора.