Александр Мацегора: в России Ким Чен Ына интересовало буквально все

В рамках выполнения резолюции СБ ООН, в России к 22 декабря 2019 года не останется ни одного северокорейского рабочего из имеющихся сейчас примерно 10 тысяч человек. Об этом, а также планах РФ по оказанию гуманитарной помощи КНДР и постоянных препятствиях Запада ослабить санкции против Пхеньяна, даже когда речь идет о поставках жизненно важных товаров, в интервью РИА Новости рассказал посол России в КНДР Александр Мацегора.

— Что можно сказать об участии КНДР в программе Восточного экономического форума?

— В форуме приняла участие правительственная делегация КНДР во главе с заместителем председателя кабинета министров Ли Рен Намом. Он посетил мероприятия форума, а также провел отдельные встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Насколько мне известно, никаких документов в ходе пребывания корейской делегации во Владивостоке подписано не было.

— Планировались ли межкорейские контакты на полях форума? Возможны ли в будущем трехсторонние встречи Россия-КНДР-Республика Корея на министерском и даже на высшем уровне?

— Официальных встреч в трехстороннем (Россия-КНДР-Республика Корея) формате на полях форума не проводилось. Не сомневаюсь, что в будущем такого рода мероприятия будут востребованы с учетом важности наших совместных планов в энергетической, транспортной, газовой и других областях.

— Есть ли перспективы ослабления санкций Совета безопасности ООН в отношении Пхеньяна? Намерена ли Россия внести подобные инициативы на рассмотрение СБ ООН?

— Ослабление и последующее снятие ограничений предусмотрено в самих санкционных резолюциях Совбеза ООН. КНДР предприняла серьезные шаги, направленные на уменьшение напряженности на полуострове, поэтому была вправе рассчитывать на встречные действия. Российская сторона выражала поддержку такому алгоритму поэтапного продвижения по пути урегулирования ядерной проблемы. К сожалению, США и их западные союзники по-прежнему исходят из того, что давление на республику должно продолжаться, ими блокируются любые попытки ослабить рестрикции. Даже когда речь идет о поставках товаров, жизненно необходимых населению КНДР. Это ошибочные подходы – они не приведут к результатам, на которые рассчитывают в Вашингтоне, я уже не говорю о сугубо антигуманном характере политики коллективного наказания северокорейцев.

— Согласно резолюции СБ ООН, северокорейские рабочие за рубежом должны прекратить трудовую деятельность до 22 декабря этого года. Сколько граждан КНДР сейчас продолжают работу в России? Прорабатываются ли какие-либо варианты урегулирования вопроса с тем, чтобы северокорейские рабочие смогли остаться в РФ на более длительный срок?

— К настоящему времени число находящихся в России граждан КНДР с рабочими визами сократилось многократно. Точной цифры я не имею, но она меньше десяти тысяч. После 22 декабря северокорейцев, пребывающих у нас по этим основаниям, не останется ни одного. Россия – ответственный член международного сообщества, она неукоснительно выполняет требования Совбеза ООН.

— Хотя совместный проект "Хасан-Раджин" выведен из-под санкций СБ ООН, в последние годы его реализация застопорилась. С чем это связано? Что может придать проекту новый импульс?

— Главная причина состоит в том, что американцы буквально преследуют любого, кто имеет хоть какие-то бизнес-контакты с Пхеньяном, причем их не интересует, выведен проект из-под санкционных ограничений или нет. Блокируются счета, замораживаются авуары, запрещается вести дела, судам закрывают заход в порты и так далее. Запуганы наши угольщики, для которых, собственно, создавался этот перегрузочный комплекс, запуганы китайские покупатели нашего угля, запуганы судовладельцы, банки, страховые компании и так далее. Полагаю, что проекту необходима помощь на уровне правительства России – как с точки зрения защиты его участников от нелегитимного преследования со стороны американских властей, так и в плане финансового стимулирования, в том числе специальными железнодорожными тарифами по территории нашей страны. Если это не будет сделано, проект погибнет, капиталовложения пропадут.

— Будет ли Россия направлять в Северную Корею новые партии продовольственной помощи? Как обстоит ситуация с продовольствием в стране сейчас?

— Наша страна регулярно оказывает КНДР гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы и других международных организаций. Рассматривается вопрос о содействии на двусторонней основе – ситуация с продовольствием остается здесь непростой. В прошлом году урожай оказался ниже среднего, а в текущем, по нашим оценкам, сбор зерна упадет еще больше – тяжелый удар посевам нанесла тяжелейшая "королевская", как говорят корейцы, засуха, которую затем сменили затопившие угодья тайфуны.

— В последние недели в южнокорейской прессе появились публикации о том, что якобы северокорейские суда за последний год стали чаще заходить в российские порты, чем в китайские. Также в западных СМИ продолжают появляться публикации о том, что Россия может быть в числе стран, через которые КНДР пытается обойти санкции СБ ООН по части поставок энергоносителей и торговли углем. Насколько часто в реальности российские и северокорейские суда заходят в порты двух стран? Являются ли эти суда грузовыми, и что они перевозят? Представляют ли они угрозу сохранению санкционного режима?

— Хотел бы ответить, чуть переиначив, словами профессора Преображенского: "Боже вас сохрани – не читайте до обеда южнокорейских газет". Число судозаходов даже сравнивать невозможно – за первые шесть месяцев текущего года торговля КНДР с Китаем составила 1250 миллионов долларов против 28 миллионов долларов с Россией. Могу предположить, что горе-аналитики посчитали число северокорейских рыболовецких баркасов, которые в наших бухтах пережидали штормовую погоду. Это тоже большая проблема, но совсем другого рода. Что же касается судов под российским флагом, то с начала года в корейских портах таковых не было ни одного, если не считать злополучного краболова "Сянхайлинь-8", который в июле был задержан и препровожден в Вонсан морской пограничной службой КНДР.

Обвинения в том, что Россия может быть в числе стран, через которые КНДР пытается обойти санкции СБ ООН по части поставок энергоносителей и торговли углем, безосновательны – читайте Промежуточный доклад Группы экспертов санкционного комитета СБ ООН 1718 – там претензий в наш адрес не высказывается.

— Сколько примерно россиян посещает сейчас КНДР в качестве туристов? Может ли это число увеличиться и за счет чего? Что вы могли бы посоветовать россиянам, посещающим КНДР: что обязательно нужно увидеть, чего избегать, как себя вести? Оправданы ли, по вашему мнению, распространенные страхи: о слежке, о неразвитости инфраструктуры, логистических и визовых сложностях?

— С 1 января 2018 года по 30 апреля 2019 года, то есть за один год и четыре месяца, КНДР посетили 716 российских туристов. Это очень мало – для сравнения скажу, что только за январь-август сего года здесь приняли, по нашей оценке, 60-70 тысяч китайцев. КНДР обладает солидным туристическим потенциалом, причем свои природные красоты здесь, особенно в последние годы, подкрепляют крупными вложениями в инфраструктуру. Строится второй после Масикрена (провинция Канвон) лыжный курорт в Яндоке (провинция Южная Пхенан), где также имеются хорошие бальнеологические возможности. На побережье Японского моря (полуостров Кальма) завершается сооружение крупнейшего туристического комплекса в составе нескольких 30-этажных отелей, способного принять тысячи гостей.

Северокорейские власти крайне заинтересованы в увеличении туристического потока, причем россиянам здесь особенно рады. К нам здесь в принципе очень хорошо относятся, так сложилось исторически. Кроме того, наши соотечественники, как правило, учитывают существующую в КНДР военно-политическую и идеологическую специфику и следуют нескольким простым правилам: не фотографировать военных, не пытаться вести религиозную или прочую пропаганду, с уважением относиться к сакральным для северокорейцев объектам и понятиям.

— Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с визитом в конце апреля, как посол РФ в КНДР вы принимали деятельное участие в его подготовке и проведении. Какое впечатление лидер КНДР производит при личном общении? К чему он проявил наибольший интерес во время пребывания в России, что ему могло больше всего запомниться?

— Руководитель КНДР при встрече и личном общении производит впечатление крупного государственного деятеля, целеустремленного и твердого в своих убеждениях человека. В России его интересовало буквально все, он, как мне показалось, к нам очень внимательно присматривался. Побывать в нашей стране – один из данных ему отцом заветов. Это первое, что сказал Ким Чен Ын встречающим, когда прибыл в наш пограничный Хасан.

— Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Москва передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как в Пхеньяне отреагировали на приглашение? Планируются ли в ближайшее время новые взаимные визиты высокопоставленных лиц РФ и КНДР?

— Руководство КНДР в настоящее время изучает приглашение Ким Чен Ыну на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Время еще есть. В плане делегационных обменов у нас имеется несколько взаимных визитов, в том числе высокого уровня.

— В последние недели США и Республика Корея проводили совместные военные учения, в ответ КНДР провела ряд ракетных пусков. Как российская сторона оценивает действия каждой из сторон и ситуацию вокруг полуострова в целом? Остаются ли перспективы для продолжения диалога между США и КНДР в таких условиях?

— Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могли бы привести к обострению и без того очень непростой ситуации на Корейском полуострове. При этом, хотел бы заметить, что действия Пхеньяна действительно стали реакцией на американо-южнокорейские маневры. В официальных заявлениях северяне с возмущением указывают на то, что эти "игры" идут вразрез с достигнутыми с США и Республикой Корея договоренностями относительно обоюдного прекращения враждебных действий. Учения, один из замыслов которых состоит в отработке задач по "нормализации обстановки на Севере", дружественными никак не назовешь.

— Государственные СМИ КНДР ранее писали, что после выхода США из ДРСМД в случае размещения на территории Южной Кореи американских ракет средней дальности юг полуострова станет мишенью для потенциального удара соседних стран, которые выступают против расширения американского военного присутствия в регионе, – то есть для России и Китая. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Этот вопрос не ко мне. Я занимаюсь отношениями между Россией и КНДР.

— Рассматривает ли Москва возможность предоставления своих посреднических услуг в условиях отсутствия продвижения в двустороннем диалоге США и КНДР? Считаете ли вы возможным, например, саммит Россия-США-КНДР или возвращение к шестистороннему формату обсуждения проблемы?