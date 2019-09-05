Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в День города

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду в Москве 8 сентября - в День города, говорится в сообщении Гидрометцентра.

"Ядра антициклонов, сменяя друг друга, продолжат обеспечивать в столичном регионе погоду более теплую, чем обычно бывает в эти дни календаря. В День города в Москве прогнозируется сухая и теплая погода", - отмечает Гидрометцентр.

Также уточняется, что к выходным атмосферное давление немного вырастет. В пятницу и субботу не обойдется без локальных небольших дождей. Синоптики прогнозируют несильный ветер переменных направлений.

"Воздух днем будет неплохо прогреваться: в пятницу после полудня в Москве 22…24°, в Подмосковье 20…25°, в субботу лишь на градус прохладнее. В воскресенье обойдется без осадков, днем потеплеет до 23…25° и 20…25°, соответственно. В начале новой недели антициклон продолжит удерживать сухую и теплую погоду", - говорится в сообщении.