Глава русских приходов в Европе не признал решения Константинополя

ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости. Архиепископ Иоанн Хариупольский заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, и считает неправомерным решение Синода Константинопольской церкви о назначении митрополита Галльского Эммануила.

Ранее Синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна - правящего архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад. Русские приходы во Франции переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила, говорится в решении Синода.

Архиепископ Иоанн заявил, что он, как и прежде, "обладает всей духовной и административной властью над нашим епархиальным союзом, в том числе председательствует на Генеральной ассамблее".

"Меня могут заменить только по моей просьбе или если болезнь будет мешать мне выполнять мои обязанности вспомогательным епископом (к сожалению, его больше нет, это одна из наших известных трудностей) или в случае смерти патриаршим местоблюстителем. И его Преосвященство Эммануил неправомерно назначен патриаршим местоблюстителем епархиального союза Русских православных ассоциаций в Западной Европе", - говорится в заявлении архиепископа Иоанна Хариупольского, которое размещено на сайте Архиепископии.

Он подчеркнул, что таким образом управление Архипископии Русских православных церквей в Западной Европе не переходит во французскую православную митрополию Вселенского патриархата.

"Я твердо напомню: такой "переход" мог бы произойти только в результате коллегиальных действий нашей Генеральной ассамблеи, если бы она заявила и приняла решение в этом смысле. Точно так же только те из наших церквей, которые сделают это добровольно – поскольку только они принимают решение, – могут быть помещены под попечительство греческой митрополии Вселенского патриархата. Таким образом, ни патриархат, ни митрополия не могут принять решение о роспуске епархиального союза Русских православных объединений в Западной Европе… так же, как они не могут принять решение о передаче культурных объединений, входящих в него, ничего не спрашивая", - отмечает архиепископ.

По его мнению, обращение митрополита Эммануила, адресованное накануне клирикам Арихепископии, влечет за собой ложную тревогу по юридической ситуации в Архиепископии и проведении Генеральной ассамблеи 7 сентября. "Я глубоко сожалею о том, что подобная неправда может распространяться в наших церквях", - отмечает архиепископ Иоанн.

"Митрополит Эммануил говорит вам, что "архиепископ Иоанн больше не обладает какой-либо духовной или административной властью над общинами, за которые он ранее нес ответственность. Управление этими общинами во Франции передано православной французской митрополии Вселенского патриархата. Он (митрополит Эммануил – ред.) добавляет, что "Его Святейшество патриарх назначил меня выполнять обязанности местоблюстителя в этот переходный период", - приводит архиепископ Иоанн обращение митрополита Эммануила.

В обращении митрополита Эммануила также говорится о том, что Генассамблея Архиепископии не уполномочена принимать никаких решений, отмечает архиепископ Иоанн. Он пишет, что консультировался с профессорами по каноническому праву и юридическим советником, чтобы прояснить правовые вопросы, обращает внимание на то, что Архиепископия Русских православных церквей в Западной Европе представляет собой объединение под эгидой законов от 1 июля 1901 года об ассоциациях и 9 декабря 1905 года о религиозных объединениях.

"Канонически местоблюститель заменяет иерарха, который совершенно не в состоянии выполнять свое служение или умер. Это не касается меня на сегодняшний день", - подчеркивает архиепископ.

В субботу, 7 сентября состоится заседание Генеральной ассамблеи Архиепископии, на котором будет рассмотрен единственный вопрос - о присоединении к Московскому патриархату.

Константинопольский патриархат в ноябре 2018 года принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. Многие священники и прихожане выступали против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после гражданской войны. В 1920-х годах, согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.