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РИА Новости

В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной

14:52 05.09.2019 (обновлено: 15:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019. Архивное фото
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
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"Я считаю что, это мое личное мнение, решение политически заангажировано, юридически не мотивировано. И сегодня иначе как давлением на свободу слова лично я оценить эту ситуацию не могу", - сказал Шуфрич, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Он отметил, что относительно Нацсовета по вопросам ТВ и радио правоохранители проводят расследование.
"В данный момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможных злоупотреблений во время проведения тендеров и возможного присвоения бюджетных средств", - добавил Шуфрич.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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