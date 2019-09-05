В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
"Я считаю что, это мое личное мнение, решение политически заангажировано, юридически не мотивировано. И сегодня иначе как давлением на свободу слова лично я оценить эту ситуацию не могу", - сказал Шуфрич, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Он отметил, что относительно Нацсовета по вопросам ТВ и радио правоохранители проводят расследование.
"В данный момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможных злоупотреблений во время проведения тендеров и возможного присвоения бюджетных средств", - добавил Шуфрич.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.