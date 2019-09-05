Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что Facebook заблокировал ее страничку за публикацию, посвященную памяти погибшего год назад главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
31 августа, 16:59РИА НовостиАксенов и Поклонская почтили память Захарченко
По мнению депутата Госдумы, решение администрации соцсети ангажировано и демонстрирует практику цензуры.
"Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook", — написала Поклонская.
Взрыв в ресторане "Сепар", унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа около 17:00 мск. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ожоги, и лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова, которая также получила травмы. При взрыве погиб и один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.