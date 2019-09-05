Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что Facebook заблокировал ее страничку за публикацию, посвященную памяти погибшего год назад главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.

По мнению депутата Госдумы, решение администрации соцсети ангажировано и демонстрирует практику цензуры.

"Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook", — написала Поклонская.