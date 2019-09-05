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РИА Новости

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

14:46 05.09.2019 (обновлено: 15:21 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что Facebook заблокировал ее страничку за публикацию, посвященную памяти погибшего год назад главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
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По мнению депутата Госдумы, решение администрации соцсети ангажировано и демонстрирует практику цензуры.
"Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook", — написала Поклонская.
Взрыв в ресторане "Сепар", унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа около 17:00 мск. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ожоги, и лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова, которая также получила травмы. При взрыве погиб и один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.
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ДНРАлександр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияFacebook, Inc.Общество
Популярные комментарии
Свобода слова, как она есть.
5 сентября, 14:50
Svinka Ontherun
4130104
Ну так не нужно пользоваться иностранной соцсетью.
5 сентября, 14:49
ccapitanblood
35200011
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