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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ подарил Путину старинную гравюру

14:38 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил президенту РФ Владимиру Путину гравюру 1859 года художника Бунсё Иноуэ с изображением бухты Ниигаты с русским кораблем "Джигит", сообщил журналистам во Владивостоке пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам саммита на полях ВЭФ.
По его словам, картина была предоставлена в дар торгово-промышленной палатой Ниигаты.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинВладивостокЯпонияРоссияВ мире
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