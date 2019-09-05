Абэ подарил Путину старинную гравюру

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил президенту РФ Владимиру Путину гравюру 1859 года художника Бунсё Иноуэ с изображением бухты Ниигаты с русским кораблем "Джигит", сообщил журналистам во Владивостоке пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам саммита на полях ВЭФ.
По его словам, картина была предоставлена в дар торгово-промышленной палатой Ниигаты.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.