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РИА Новости

В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

14:37 05.09.2019 (обновлено: 15:29 05.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минпросвещения предлагает остановить прием на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования с 2021 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, проект вносит изменения в нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года. В перечень попали девять профессий и 23 специальности. Согласно проекту, прием может быть прекращен по таким профессиям, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
В министерстве подчеркнули, что проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда: это не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.

"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России", — отметили в ведомстве.

Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки. Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщала о том, что из списка уйдет около 100 профессий.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииОльга ВасильеваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Помоги Господи избавится от людей которые это предлагают . Иначе загнётся Россия-матушка .
5 сентября, 14:42
ppavelsmetkin
18652105
Сейчас и так токаря на не ЧПУ станок найти проблема - пенсионеры в основном, а молодежи уже и нет. Все на ЧПУ хотят, но надо руками сначала попробовать. А то был у нас на ЧПУ один.. Деталь без охлаждения проточил в размер (а она нагрелась) а потом через часок удивлялся что она в диаметре меньше нужного стало. А сделал в ноль... Понять что она нагревается и увеличивается не дано ...
5 сентября, 14:42
Просто так
125150602
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