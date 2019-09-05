Васильева назвала темы для итогового сочинения в 11 классах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева после открытого урока в Музее Победы назвала пять тем для предстоящего одиннадцатиклассникам итогового сочинения.

"Я хочу прежде всего начать с протокола заседания совета по вопросам проведения итогового сочинения... я объявляю сейчас темы, которые будут, пять открытых направлений для тем итоговых сочинений", - сказала Васильева.