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РИА Новости
Восточный экономический форум

Верфь "Звезда" планирует в этом году заключить контракты еще на 5-8 судов

14:50 05.09.2019 (обновлено: 16:49 05.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкКраны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
© РИА Новости / Андрей Станавов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Верфь "Звезда" до конца 2019 года планирует заключить новые контракты на строительство 5-8 судов, сейчас в портфеле предприятия 39 судов, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента локализации техники и технологий "Роснефти" - врио генерального директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев.
"В первом полугодии 2019 года заказчиком были подтверждены опционы на три мелкосидящих ледокола. Ведется активная работа по целому ряду перспективных заказов. Наиболее актуальной в текущем году для верфи является работа по заключению контрактов на строительство судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", ледоколов, работающих на СПГ-топливе для компании "Новатэк", а также научно-исследовательских судов для Минобрнауки. С учетом этих заказов, ССК "Звезда" планирует заключить до конца 2019 года контракты на строительство еще порядка 5-8 судов", - рассказал Лаптев.
Он уточнил, что для работы верфи требуется стабильная загрузка заказами. "Когда мы говорим о количестве в 178 судов, речь идет о перспективном портфеле заказов, на которые верфь рассчитывает при планировании деятельности до 2035 года. Конкретное количество требуемых заказов, при этом, зависит от типа и сложности строящихся судов", - сказал собеседник агентства.
В настоящий момент портфель заказов ССК "Звезда" насчитывает 39 судов, а с учётом опционов 59. В свою очередь, "Роснефть" разместила заказы на 28 судов.
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"С учетом уже введенных в эксплуатацию мощностей первой очереди верфи, эти заказы позволяют обеспечить необходимую загрузку в ближайшей перспективе. Однако, предстоящий вскоре ввод в эксплуатацию объектов второй очереди позволит значительно, в разы, увеличить производственные возможности верфи. С учетом этого уже сегодня ведется работа по заключению новых контрактов на строительство судов", - отметил Лаптев.
По его словам, уже введены в эксплуатацию ключевые объекты первой расширенной очереди – блок корпусных производств, камеры очистки и окраски блоков, а также тяжелый достроечный стапель. Мощности первой расширенной очереди используются для выполнения имеющихся заказов. Одновременно ведется сооружение объектов второй очереди, в том числе сухого дока и достроечных набережных. По завершении строительства второй очереди "Звезда" сможет выполнять заказы по изготовлению любых существующих типов современных судов и морской техники без ограничения по спусковому весу и типоразмеру, отметил он.
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru.
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Восточный экономический форумРоснефтьЗвезда (судоверфь)ВладивостокРоссияЭкономика
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