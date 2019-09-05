Верфь "Звезда" планирует в этом году заключить контракты еще на 5-8 судов

Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Верфь "Звезда" до конца 2019 года планирует заключить новые контракты на строительство 5-8 судов, сейчас в портфеле предприятия 39 судов, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента локализации техники и технологий "Роснефти" - врио генерального директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев.

"В первом полугодии 2019 года заказчиком были подтверждены опционы на три мелкосидящих ледокола. Ведется активная работа по целому ряду перспективных заказов. Наиболее актуальной в текущем году для верфи является работа по заключению контрактов на строительство судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", ледоколов, работающих на СПГ-топливе для компании "Новатэк", а также научно-исследовательских судов для Минобрнауки. С учетом этих заказов, ССК "Звезда" планирует заключить до конца 2019 года контракты на строительство еще порядка 5-8 судов", - рассказал Лаптев.

Он уточнил, что для работы верфи требуется стабильная загрузка заказами. "Когда мы говорим о количестве в 178 судов, речь идет о перспективном портфеле заказов, на которые верфь рассчитывает при планировании деятельности до 2035 года. Конкретное количество требуемых заказов, при этом, зависит от типа и сложности строящихся судов", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент портфель заказов ССК "Звезда" насчитывает 39 судов, а с учётом опционов 59. В свою очередь, "Роснефть" разместила заказы на 28 судов.

"С учетом уже введенных в эксплуатацию мощностей первой очереди верфи, эти заказы позволяют обеспечить необходимую загрузку в ближайшей перспективе. Однако, предстоящий вскоре ввод в эксплуатацию объектов второй очереди позволит значительно, в разы, увеличить производственные возможности верфи. С учетом этого уже сегодня ведется работа по заключению новых контрактов на строительство судов", - отметил Лаптев.

По его словам, уже введены в эксплуатацию ключевые объекты первой расширенной очереди – блок корпусных производств, камеры очистки и окраски блоков, а также тяжелый достроечный стапель. Мощности первой расширенной очереди используются для выполнения имеющихся заказов. Одновременно ведется сооружение объектов второй очереди, в том числе сухого дока и достроечных набережных. По завершении строительства второй очереди "Звезда" сможет выполнять заказы по изготовлению любых существующих типов современных судов и морской техники без ограничения по спусковому весу и типоразмеру, отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.