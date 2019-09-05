Константин Лаптев: "Звезда" сама сможет полностью построить ледокол "Лидер"

Президент России Владимир Путин, выступая на V Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судоверфь "Звезда" в Приморском крае. О значении "Звезды" для Дальнего Востока и российской экономики в целом, строительстве самых больших в мире атомных ледоколов "Лидер", портфеле заказов и новых перспективных контрактах судоверфи в интервью РИА Новости на полях форума рассказал врио генерального директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев. Беседовала Галина Цыганова.

— Президент России поставил задачу по созданию судостроительного кластера на Дальнем Востоке, основой которого должна стать судоверфь "Звезда". Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сегодня находится реализация инвестпроекта по созданию суперверфи "Звезда"? В чем уникальность этого проекта? Какое влияние окажет создание судоверфи на Дальнем Востоке на судостроительную отрасль России и экономику страны?

— Судоверфь "Звезда" — это первый в России комплекс крупнотоннажного судостроения. Она способна удовлетворить потребности отечественных заказчиков в строительстве судов и морской техники для обеспечения добычи и транспортировки углеводородов на континентальном шельфе страны.

Высокий уровень автоматизации и новейшее оборудование позволяют "Звезде" выполнять заказы на строительство самых современных высокотехнологичных судов, в том числе высокого ледового класса.

"Звезда" — резидент территории опережающего развития "Большой Камень". Статус резидента дает достаточно много привилегий: это и льготные налоговые условия, и упрощенные административные процедуры, и многое другое. Все это обеспечивает верфи дополнительные конкурентные преимущества.

Уже введены в эксплуатацию ключевые объекты первой расширенной очереди – блок корпусных производств, камеры очистки и окраски блоков, а также тяжелый достроечный стапель. Мощности первой расширенной очереди используются для выполнения имеющихся заказов. Одновременно ведется сооружение объектов второй очереди, в том числе сухого дока и достроечных набережных. По завершении строительства второй очереди "Звезда" сможет выполнять заказы по изготовлению любых существующих типов современных судов и морской техники без ограничения по спусковому весу и типоразмеру.

По сути, создание ССК "Звезда" знаменует собой новый этап в развитии судостроительной промышленности России, вносит значительный вклад в обеспечение импортозамещения и экономической безопасности страны в отрасли гражданского судостроения.

— Масштаб работ на судоверфи впечатляет. Часть объектов еще строится, в завершенных уже кипит работа по созданию судов. К какому году планируется завершить строительные работы на площадке "Звезды" и полностью запустить в эксплуатацию производственный комплекс? Есть ли вероятность, что это удастся сделать с опережением плановых сроков? В частности, когда именно планируется сдать сухой док верфи?

— Плановый срок сдачи в эксплуатацию объектов второй очереди – 2024 год. Принимая во внимание большой объем уже полученных и перспективных заказов, мы стараемся завершить строительство верфи в максимально короткие сроки.

Сооружение сухого дока, который не имеет аналогов в мире, идет с опережением графика – его мы сдадим в эксплуатацию уже в следующем году, на три года раньше проектного срока. В июле на территории дока смонтировали мощный кран "Голиаф", уже второй на судоверфи, завершаются пуско-наладочные работы. В конце года установят батопорт. Сухой док не имеет аналогов в России. Для того, чтобы спускать на воду суда большим водоизмещением, как например, атомный ледокол "Лидер", в акватории бухты Большой Камень ведутся дноуглубительные работы.

— Глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что суперверфи "Звезда" для стабильной работы необходимы заказы на 178 судов. Каков на сегодня портфель заказов верфи и к какому году удастся выйти на требуемый уровень? Есть ли перспективы роста портфеля заказов или мощности верфи уже загружены полностью?

— Для работы верфи, как и любой другой компании, безусловно, требуется стабильная загрузка заказами. Когда мы говорим о количестве в 178 судов, речь идет о перспективном портфеле заказов, на которые верфь рассчитывает при планировании деятельности до 2035 года.

В настоящее время портфель заказов ССК "Звезда" насчитывает 39 судов, а с учетом опционов – 59. В свою очередь, "Роснефть" разместила заказы на 28 судов.

С учетом уже введенных в эксплуатацию мощностей первой очереди верфи, эти заказы позволяют обеспечить необходимую загрузку в ближайшей перспективе. Однако предстоящий вскоре ввод в эксплуатацию объектов второй очереди позволит значительно, в разы, увеличить производственные возможности верфи. С учетом этого уже сегодня ведется работа по заключению новых контрактов на строительство судов.

— Насколько увеличился портфель заказов "Звезды" в первом полугодии 2019 года, какой прирост ожидаете к концу года?

— В первом полугодии 2019 года заказчиком были подтверждены опционы на три мелкосидящих ледокола. Ведется активная работа по целому ряду перспективных заказов. Наиболее актуальной в текущем году для верфи является работа по заключению контрактов на строительство судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", ледоколов, работающих на СПГ-топливе для компании "Новатэк", а также научно-исследовательских судов для Минобрнауки. С учетом этих заказов, ССК "Звезда" планирует заключить до конца 2019 года контракты на строительство еще порядка 5-8 судов.

— К какому году судоверфь может перейти к полномасштабному производству? Некоторые эксперты полагают, что какие-то крупные узлы "Звезда" не будет делать сама. Есть ли необходимость в создании производства полного цикла или развитие пойдет в соответствии с европейским опытом, когда блоки судна изготавливают на условиях субподряда?

— ССК "Звезда" спроектирована и строится как верфь полного цикла. Более того, на базе "Звезды" создается целый судостроительный кластер. Эта работа ведется в рамках программы повышения локализации производства судового оборудования и материалов в Российской Федерации. Хороший пример — завод по выпуску судовых винто-рулевых колонок, который построен на территории судостроительного комплекса. Кроме того, предполагается локализация производства судовых красок, материалов и компонентов для мембранных систем СПГ-танкеров, другого судового оборудования.

Крупноузловая сборка и передача части работ субподрядчикам является общепринятой практикой в судостроении. ССК "Звезда", так же, как и другие верфи, не исключает использование таких опций с учетом того, что объекты второй очереди находятся в стадии строительства. Кроме того, просчитывается актуальная загрузка.

"Звезда" широко использует кооперацию с рядом зарубежных партнеров в целях получения передового опыта и внедрения лучших технологий производства судов различных типов, которые ранее не строились на отечественных верфях, в частности крупнотоннажных танкеров и судов-газовозов. Это является оптимальным вариантом получения необходимых компетенций на этапе становления верфи.

Стратегическая программа развития ССК "Звезда" предполагает производство полного цикла с максимальной локализацией всех операций на территории России.

— В России активно развивается ряд проектов, которым для вывоза продукции потребуются крупнотоннажные суда. В частности, компания "Новатэк" построила на полуострове Ямал завод по производству сжиженного природного газа, планирует в ближайшие годы построить еще один завод. Для доставки СПГ потребителям потребуется значительное количество газовозов ледового класса. "Новатэк" попросил власти страны субсидировать заказы на строительство судов. Требуются ли для судостроительной отрасли дополнительные меры поддержки со стороны государства? Если да, то какие?

— Поддержка судостроительной отрасли государством является распространенной мировой практикой. Именно таким образом действовали и действуют все лидеры судостроительной отрасли, такие как Южная Корея или Китай. Судостроение является одной из наиболее высокотехнологичных и капиталоемких областей производства и поэтому требует определенной поддержки. Это особенно важно в условиях жесткой конкуренции с зарубежными верфями и с учетом того, что такие сложные суда, как например, газовозы, никогда ранее в России не строились. Руководство страны уделяет данному вопросу самое пристальное внимание.

— А как "Звезда" планирует строить суда-газовозы для "Новатэка", какая будет степень локализации?

— Суда-газовозы проекта "Арктик СПГ-2" ПАО "Новатэк" планируется строить с максимальной степенью локализации. Так, начиная уже с первого судна серии, на территории России предполагается сборка и окраска корпуса судна, монтаж всего судового оборудования и систем, установка мембранной системы СПГ-танкеров, проведение пуско-наладочных работ и испытаний. Таким образом, практически все ключевые операции предполагается выполнять на ССК "Звезда".

Задача локализации производства судового оборудования и материалов является одним из наиболее важных приоритетов. ССК "Звезда" совместно с Минпромторгом России, Совкомфлотом и "Новатэком" ведется целенаправленная серьезная работа в этом направлении.

Закладка киля пилотного газовоза для "Новатэк" планируется в 2021 году.

— "Новатэк" планирует выделить средства на строительство четырех ледоколов на СПГ-топливе для обеспечения навигации в западной части Севморпути. Возможно ли исполнение этого заказа на мощностях ССК "Звезда"? Когда может состояться закладка головного судна? Какие предприятия могут выступить партнерами по исполнению этого заказа?

— "Звезда", разумеется, заинтересована в получении заказа на строительство ледоколов на СПГ-топливе. А сроки строительства и возможные варианты по организации реализации данного судостроительного проекта в настоящий момент прорабатываются.

Необходимо отметить, что судоверфь в настоящее время имеет в портфеле заказов как ледоколы и суда высокого ледового класса, так и суда, работающие на СПГ-топливе. Такой набор компетенций является уникальным не только для российских, но и для ведущих мировых верфей.

— Обсуждается ли возможность строительства на мощностях "Звезды" научно-исследовательских судов (НИС) для Минобрнауки? "Звезда" планирует участвовать в конкурсе на постройку НИСов, их проектирование?

— Да, возможность строительства НИС для Минобрнауки на мощностях "Звезды" обсуждается, верфь участвует в конкурсе на проектирование и строительство этих судов. Оба судна серии целесообразно строить на одной верфи в целях оптимизации графика постройки и затрат на их строительство.

При этом, с учетом наличия на ССК "Звезда" фактически двух производственных площадок – открытый достроечный стапель и сухой док, – "Звезда" может выполнить заказ на постройку НИС в намеченные сроки. Строительство судов такого размера возможно именно на достроечном стапеле, в то время как сухой док будет отведен под строительство крупнотоннажных судов, таких как газовозы.

Общий уровень локализации по данным судам будет зависеть, в частности, от состава судового оборудования, которое с учетом наличия научно-исследовательской составляющей, может быть уникальным. С точки же зрения работ самой верфи по постройке судов, ССК "Звезда" готова обеспечить максимальную локализацию.

— Когда начнется строительство ледокола "Лидер"? Какая у него будет степень локализации в России?

— Сейчас ведется работа по проектированию судна, начата разработка рабоче-конструкторской документации. И согласно предварительному графику, начало строительства судна (резка стали), запланировано на 2020 год.

Что касается уровня локализации данных ледоколов, то с учетом типа судового оборудования, устанавливаемого на них, в частности энергетической установки, можно с уверенностью сказать, что это будут практически полностью российские суда.

— Государство определило, что судоверфь "Звезда" будет исполнителем заказа по строительству ледокола "Лидер". ССК "Звезда" планирует привлекать мощности ОСК для постройки этого ледокола?

— Возможные варианты межзаводской кооперации по строительству ледокола типа "Лидер", в том числе, и с предприятиями ОСК, при необходимости такой кооперации, безусловно, будут рассматриваться. Но при этом необходимо отметить, что производственные мощности ССК "Звезда" в кооперации с АО "ДВЗ "Звезда", входящим в группу АО "ДЦСС" и имеющим опыт работы с атомными энергетическими установками, позволяют обеспечить выполнение всего объема работ по строительству ледоколов типа "Лидер".

— Что касается СП "Звезда-Hyundai", какие планы, перспективы его развития, планируется ли менять соотношение долей в СП? Какие стратегические преимущества оно дает верфи и планируется ли привлекать к нему других инвесторов?

— Совместное предприятие создано в 2017 году и успешно действует. СП оказывает технологическую поддержку "Звезде" при строительстве танкеров типа "Афрамакс" путем разработки проектной документации и оказания инжиниринговых услуг.