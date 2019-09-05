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РИА Новости

"Звезда" примет участие в конкурсе по созданию двух судов для Минобрнауки

14:32 05.09.2019 (обновлено: 15:14 05.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовРабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь "Звезда"
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь Звезда
© РИА Новости / Андрей Станавов
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь "Звезда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Верфь "Звезда" участвует в конкурсе на проектирование и строительство двух научно-исследовательских судов для Минобрнауки за 28 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума врио генерального директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев.
В рамках нацпроекта "Наука" предусмотрено 28,4 миллиарда рублей на строительство и оснащение научным оборудованием двух многофункциональных научно-исследовательских судов. Как следует из протокола совещания у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой от 14 июня, имеющегося в распоряжении РИА Новости, два судна могут построить на разных верфях, конкурс на проектирование должен быть объявлен до 1 июля. Как сообщали агентству источники в отрасли, предполагается, что заказ будет разделен между Объединенной судостроительной корпорацией и верфью "Звезда".
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"Да, возможность строительства НИС для Минобрнауки на мощностях "Звезды" обсуждается, и верфь участвует в конкурсе на проектирование и строительство этих судов. Оба судна серии целесообразно строить на одной верфи в целях оптимизации графика постройки и затрат на их строительство", - сказал Лаптев.
Собеседник агентства отметил, что при этом, с учетом наличия на ССК "Звезда" фактически двух производственных площадок – открытого достроечного стапеля и сухого дока - "Звезда" может выполнить заказ на постройку НИС в намеченные сроки.
"Строительство судов такого размера возможно именно на достроечном стапеле, в то время как сухой док будет отведен под строительство крупнотоннажных судов, таких как газовозы", - отметил он.
"Общий уровень локализации по данным судам будет зависеть, в частности, от состава судового оборудования, которое с учетом наличия научно-исследовательской составляющей, может быть весьма уникальным. С точки же зрения работ самой верфи по постройке судов, ССК "Звезда" готова обеспечить максимальную локализацию", - заключил Лаптев.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Читайте полный текст интервью с Константином Лаптевым >>
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Дальневосточный центр судостроения и судоремонтаЗвезда (судоверфь)ВладивостокРоссияЭкономика
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