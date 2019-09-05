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РИА Новости
Восточный экономический форум

Верфь "Звезда" заинтересована в получении заказа на ледоколы для "Новатэка"

14:30 05.09.2019 (обновлено: 15:17 05.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовВинт подруливающего устройства
Винт подруливающего устройства
© РИА Новости / Андрей Станавов
Винт подруливающего устройства. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Звезда" заинтересована в получении заказа на строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газу (СПГ) в интересах "Новатэка", рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента локализации техники и технологий "Роснефти" Константин Лаптев.
"Новатэк" и "Росатомфлот" в прошлом году подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ.
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""Звезда", разумеется, заинтересована в получении заказа на строительство ледоколов на СПГ-топливе. А сроки строительства и возможные варианты по организации реализации данного судостроительного проекта в настоящий момент прорабатываются", - сообщил собеседник агентства.
Газета "Коммерсант" в июле этого года сообщила со ссылкой на материалы "Росатома", переданные в правительство, что "Новатэк" выделит 60 миллиардов рублей на строительство четырех ледоколов на СПГ для обеспечения навигации на западной части Севморпути; заказ получит дальневосточная верфь "Звезда". В "Новатэке" газете тогда уточнили, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Читайте полный текст интервью с Константином Лаптевым >>
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Вчера, 12:44Ядерные технологии
Верфь "Звезда" готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер"
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Восточный экономический форумЗвезда (судоверфь)НоватэкВладивостокРоссияЭкономика
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