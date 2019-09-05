Верфь "Звезда" заинтересована в получении заказа на ледоколы для "Новатэка"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Звезда" заинтересована в получении заказа на строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газу (СПГ) в интересах "Новатэка", рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор Департамента локализации техники и технологий "Роснефти" Константин Лаптев.

"Новатэк" и "Росатомфлот" в прошлом году подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ.

""Звезда", разумеется, заинтересована в получении заказа на строительство ледоколов на СПГ-топливе. А сроки строительства и возможные варианты по организации реализации данного судостроительного проекта в настоящий момент прорабатываются", - сообщил собеседник агентства.

Газета "Коммерсант" в июле этого года сообщила со ссылкой на материалы "Росатома", переданные в правительство, что "Новатэк" выделит 60 миллиардов рублей на строительство четырех ледоколов на СПГ для обеспечения навигации на западной части Севморпути; заказ получит дальневосточная верфь "Звезда". В "Новатэке" газете тогда уточнили, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года.