Путин навал российский рынок лучшим для сбыта товаров из Украины

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский рынок является лучшим рынком сбыта для украинских товаров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Я думаю, что самый лучший рынок сбыта украинских товаров, все это понимают, - это российский рынок", - сказал президент РФ.

По мнению Путина, рынки в Азии представляют интерес для всех, в частности, Восточный экономический форум как раз ориентирован на инвесторов из АТР. "Здесь, безусловно, очень много интересных партнеров. Азиатско-Тихоокеанский регион интересен не только для России - для всех стран, в том числе и для Украины. Это самый бурно развивающейся в экономическом плане регион мира, это мы все хорошо знаем", - подчеркнул российский лидер.

Медведчук заявил, что ему было очень интересно принять участие в работе форума. Путин воспользовался случаем и пригласил украинского политика приезжать на ВЭФ чаще. "Смотрите, премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ третий раз подряд, по-моему, приезжает на Восточный экономический форум, а Медведчук только в первый раз. Это неправильно, а правильно - приезжать", - смеясь заметил Путин. "Я исправлю, если будете приглашать", - заверил Медведчук, поблагодарив за приглашение и добавив, что его приезд оказался полезен.

Медведчук также поделился своими впечатлениями от увиденного во Владивостоке. "По поводу Владивостока: эта тема более близка мне. Я вспомнил студенческие годы. Еще в сфере советских студенческих стройотрядов я когда-то здесь работал, бывал. Сравнивать Владивосток того периода и сегодняшней - это небо и земля", - сказал политик, отметив, что город после 2012 года преобразился.

Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, Медведчук напомнил, что его партия отстаивает принцип восстановления торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Он согласился с Путиным в том, что в свое время экономика Украины была нацелена на рынки АТР. "К сожалению, все это ослабло в связи с подписанием (соглашения) о зоне свободной торговли с ЕС, но это наша перспектива - и российские рынки, и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - заключил украинский политик.