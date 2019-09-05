Верфь "Звезда" сможет полностью построить ледоколы типа "Лидер"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Верфь "Звезда" сможет сама полностью построить ледоколы типа "Лидер", рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор департамента локализации техники и технологий "Роснефти", врио генерального директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев.

Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".

"... Производственные мощности ССК "Звезда" в кооперации с АО "ДВЗ "Звезда", входящим в группу АО "ДЦСС" и имеющим опыт работы с атомными энергетическими установками, позволяют обеспечить выполнение всего объема работ по строительству ледоколов типа "Лидер"", - сообщил Лаптев.

Он также отметил, что, в то же время, возможные варианты межзаводской кооперации по строительству ледокола типа "Лидер", в том числе, и с предприятиями ОСК, при необходимости такой кооперации будут рассматриваться.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер". Только создание конструкторской и техдокументации на атомный ледокол-лидер обойдется в 3 миллиарда рублей, общая стоимость создания судна - свыше 100 миллиардов рублей (без НДС).

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в мае говорил РИА Новости что написал письмо главе "Роснефти" Игорю Сечину с предложением обсудить участие корпорации в создании ледокола "Лидер" и заявил о готовности к кооперации. Ранее он также высказывал мнение, что создание "Лидера" невозможно без участия Балтзавода. А в июне глава ОСК заявлял, что появились первые технологические решения, по которым виден будущий формат кооперации с верфью "Звезда" при создании ледокола.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" по поручению президента России. Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.