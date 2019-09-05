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РИА Новости
Восточный экономический форум

Медведчук оценил переговоры с Путиным по обмену между Россией и Украиной

14:15 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
Встреча Медведчука и Путина состоялась на полях Восточного экономического форума.
"Мы обсуждали многие вопросы, в том числе вопросы, связанные с освобождением наших граждан", - сказал Медведчук журналистам.
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При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, может ли освобождение в суде Киева свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха от ареста поспособствовать процессу. "Ничего больше сказать нельзя, потому что будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Другой информации пока нет. Я думаю, что все должно быть хорошо", - сказал Медведчук.
Киевский апелляционный суд в четверг отменил арест свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха и постановил освободить его в зале суда.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумОппозиционная платформа - За жизньРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВладимир ПутинВ мире
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