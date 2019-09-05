Медведчук оценил переговоры с Путиным по обмену между Россией и Украиной

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
Встреча Медведчука и Путина состоялась на полях Восточного экономического форума.
"Мы обсуждали многие вопросы, в том числе вопросы, связанные с освобождением наших граждан", - сказал Медведчук журналистам.
При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, может ли освобождение в суде Киева свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха от ареста поспособствовать процессу. "Ничего больше сказать нельзя, потому что будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Другой информации пока нет. Я думаю, что все должно быть хорошо", - сказал Медведчук.
Киевский апелляционный суд в четверг отменил арест свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха и постановил освободить его в зале суда.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.