Медведчук оценил переговоры с Путиным по обмену между Россией и Украиной

При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, может ли освобождение в суде Киева свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха от ареста поспособствовать процессу. "Ничего больше сказать нельзя, потому что будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Другой информации пока нет. Я думаю, что все должно быть хорошо", - сказал Медведчук.