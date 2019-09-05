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РИА Новости

Вопрос обмена заключенными будет решен в ближайшее время, заявил Путин

14:14 05.09.2019 (обновлено: 14:25 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.
"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал Путин.
Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул он.
"Огромное спасибо", - ответил Медведчук. "В Украине люди ждут, когда вы и президент Зеленский поставите точку в этом вопросе", - добавил украинский политик. "Мы работаем над этим", - заметил Путин. В ответ на слова благодарности со стороны Медведчука, глава российского государства поблагодарил своего собеседника за его усилия и пожелал ему удачного пребывания на форуме. "Приезжайте еще", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
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До этого во время беседы Медведчук рассказал о своей встрече на прошлой неделе в СИЗО "Лефортово" с Карпюком и Клыхом, отметив, что эта встреча произошла благодаря президенту РФ. "Мы вместе с моим коллегой по партии господином Рабиновичем проведали господина Карпюка и господина Клыха, это люди знаковые для Украины, они получили сроки лишения свободы, осужденные в Российской Федерации. Естественно, (есть) благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали, благодарность от них (Карпюка и Клыха), потому что они ощутили не только привет родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые делают все для того, чтобы они были освобождены, если такая возможность когда-то появится", - сказал Медведчук.
Путин заметил, что все знают, что Медведчук уже давно занимается этой благородной гуманитарной миссией, причем небезуспешно.
Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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