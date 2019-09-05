Васильева: историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

"Я считаю, я глубоко убеждена, что историю можно преподавать человеку, который не является профессиональным историком... Потому что учитель - в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого", - сказала Васильева на всероссийском открытом уроке "Я помню", посвященном профессиям, которые помогают сохранять историю, в Музее Победы.