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РИА Новости

Васильева: историю школьникам не обязательно должен преподавать историк

14:05 05.09.2019 (обновлено: 14:12 05.09.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Историю в школе должен преподавать тот, кто ее любит, а не обязательно профессиональный историк, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Я считаю, я глубоко убеждена, что историю можно преподавать человеку, который не является профессиональным историком... Потому что учитель - в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого", - сказала Васильева на всероссийском открытом уроке "Я помню", посвященном профессиям, которые помогают сохранять историю, в Музее Победы.
Она также добавила, что ее как историка интересует вопрос общественного сознания, те мотивы и движения, которыми руководствовались, например, вчерашние школьники, которые пошли на фронт во время Великой Отечественной войны.
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