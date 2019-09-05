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РИА Новости

Власти Москвы могут пригласить Ди Каприо на следующий Климатический форум

14:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛеонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Леонардо ДиКаприо. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Москвы могут пригласить актера Леонардо Ди Каприо как эксперта на следующий Климатический форум в Москву, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
"Пиар-персоны, например, Леонардо Ди Каприо, еще несколько голливудских звезд, которые эту повестку отрабатывают, мы совершенно не против. И готовы их приглашать. Думаю, следующий форум уже будет проходить под эгидой ООН - он расширит рамки и будет больше экспертов и стран. И мы подумаем пригласить людей, известных по всему миру. Я не говорю, что именно Ди Каприо; обсудим, посмотрим, но кого-нибудь обязательно пригласим. Думаем пока, в планах это есть", - сказал Кульбачевский.
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Климатический форум городов проходит в столице уже в третий раз. В этом году он проводится 4 и 5 сентября в парке "Зарядье". Главной темой форума в этом году является устойчивое развитие городов.
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Леонардо Ди КаприоАнтон КульбачевскийМоскваОбщество
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