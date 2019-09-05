Власти Москвы могут пригласить Ди Каприо на следующий Климатический форум

"Пиар-персоны, например, Леонардо Ди Каприо, еще несколько голливудских звезд, которые эту повестку отрабатывают, мы совершенно не против. И готовы их приглашать. Думаю, следующий форум уже будет проходить под эгидой ООН - он расширит рамки и будет больше экспертов и стран. И мы подумаем пригласить людей, известных по всему миру. Я не говорю, что именно Ди Каприо; обсудим, посмотрим, но кого-нибудь обязательно пригласим. Думаем пока, в планах это есть", - сказал Кульбачевский.