Брат Джонсона ушел с постов министра и депутата из-за разногласий по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо объявил об отставке с поста министра по делам университетов и науки и уходе из парламента.

"Это было честью – на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах. В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра", - написал Джонсон-младший в Twitter

Джо Джонсон, в отличие от брата, ярого сторонника Brexit, поддерживает проведение второго референдума с включением в бюллетень варианта "остаться в ЕС".

"Премьер-министр и как политик, и как брат понимает, что Джо было нелегко", - прокомментировал журналистам новость представитель офиса премьера.