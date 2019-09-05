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РИА Новости

Брат Джонсона ушел с постов министра и депутата из-за разногласий по Brexit

14:01 05.09.2019 (обновлено: 14:38 05.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо объявил об отставке с поста министра по делам университетов и науки и уходе из парламента.
"Это было честью – на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах. В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра", - написал Джонсон-младший в Twitter.
Джо Джонсон, в отличие от брата, ярого сторонника Brexit, поддерживает проведение второго референдума с включением в бюллетень варианта "остаться в ЕС".
"Премьер-министр и как политик, и как брат понимает, что Джо было нелегко", - прокомментировал журналистам новость представитель офиса премьера.
Отметив, что Джо Джонсон был "прекрасным, талантливым министром и отличным депутатом", представитель канцелярии сказал, что премьер хотел бы поблагодарить Джо Джонсона за все, что тот сделал.
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