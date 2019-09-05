Власти Москвы хотят пригласить Тунберг на Климатический форум в 2020 году

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следующий Климатический форум городов в Москве может пройти под эгидой ООН, также правительство столицы рассматривает возможность пригласить известного борца с изменением климата, шведку Грету Тунберг на форум в следующем году, заявил журналистам глава департамента охраны окружающей среды и природопользования города Москвы Антон Кульбачевский на Климатическом форуме городов в Москве.
"Мы совершенно не против активистов. И я считаю, что все любят экологию и отрабатывают экологическую повестку, они достойны участия в наших форумах. Пиар-персоны, например, Леонардо Ди Каприо, еще несколько голливудских звезд, которые эту повестку отрабатывают, мы совершенно не против. И готовы их приглашать. Думаю, следующий (форум) уже будет проходить под эгидой ООН - он расширит рамки и будет больше экспертов и стран. И мы подумаем пригласить людей, известных по всему миру. Мы не собираемся изолированно действовать. Можем пригласить, думаем пока, в планах это есть. Кого-то обязательно пригласим - вот, например, Грету (Тунберг)", - сказал Кульбачевский.
Одиночный протест, который начала Тунберг в августе 2018 года, перерос в международное движение "Марш за климат", объединившее тысячи молодых людей по всему миру. Сама Грета выступала на конференции в Давосе, Европарламенте и встречалась с папой Римским. Ради поездки в США девушка взяла академический отпуск. Она призывает к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и принципиально не летает на самолетах. По Европе активистка передвигалась исключительно на поездах или электромобилях.