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РИА Новости

Додон заявил, что готов продолжить реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

13:53 05.09.2019 (обновлено: 16:22 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя европейского парламента Давида-Марию Сассоли в готовности реализовать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
"Сегодня в Брюсселе встретился с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли. Заверил господина спикера в том, что руководство страны продолжит имплементацию соглашения об ассоциации и выполнение структурных реформ", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что Молдавия выступает за активизацию диалога с Европейским союзом и укрепление демократических институтов в стране, что предполагает борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции и так далее.
"Поблагодарил европейских парламентариев за поддержку парламентского большинства и правительства Молдовы. Выразил уверенность в том, что консолидированная позиция президента, парламента и премьер-министра по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс сотрудничеству с нашими внешними партнерами, включая Европейский парламент", - добавил Додон.
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Позднее на встрече с еврокомиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом он выразил мнение, что возобновление политического диалога Молдавии с ЕС дает сторонам возможность перезапустить сотрудничество в разных сферах.
"С удовлетворением констатировал возобновление полноценного политического диалога между Молдавией и Европейским союзом, что дает нам новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации соглашения об ассоциации", - написал Додон.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся внутренней повестки Молдавии и подчеркнули необходимость сохранения правящей коалиции, которая приступит к реализации реформы системы юстиции и укреплению демократических институтов. "Поблагодарил господина Хана за поддержку новой власти и отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке и на основе принципа постоянного нейтралитета", - добавил президент.
Ранее Додон сообщил, что во время двухдневного визита в Брюссель намерен обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений со многими европейскими политиками.
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Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией
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