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РИА Новости

Зюганов поставил Ленина в один ряд с Иисусом Христом, Мухаммедом и Буддой

13:44 05.09.2019 (обновлено: 13:46 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает политического деятеля, основателя большевизма Владимира Ленина самым великим человеком на планете после Иисуса Христа, пророка Мухаммеда и Будды.
Зюганов на пресс-конференции в четверг рассказал, что изучал биографию и труды Ленина много и "с пристрастием".
"С каждым новым изучением я открывал для себя потрясающие вещи. Можете вообразить: человеку 25 лет, он находится в ссылке, берет и начинает готовить работу о развитии капитализма в России, проштудировал 500 источников и сделал предсказание, научные открытия, которые полностью оправдались в последующие 30 лет. Мне трудно вообразить, как это можно было сделать", - сказал Зюганов.
Он отметил, что Ленина ни с кем нельзя сравнивать.
"Ильича ни с кем нельзя сравнить. После Иисуса Христа, Мухаммеда и Будды он будет самым великим человеком на планете", - сказал лидер КПРФ.
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГеннадий ЗюгановМоскваРоссияОбщество
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