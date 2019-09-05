Зюганов поставил Ленина в один ряд с Иисусом Христом, Мухаммедом и Буддой

"С каждым новым изучением я открывал для себя потрясающие вещи. Можете вообразить: человеку 25 лет, он находится в ссылке, берет и начинает готовить работу о развитии капитализма в России, проштудировал 500 источников и сделал предсказание, научные открытия, которые полностью оправдались в последующие 30 лет. Мне трудно вообразить, как это можно было сделать", - сказал Зюганов.