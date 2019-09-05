Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

Погибшая работала в салоне красоты. Там полицейским рассказали, что вечером того дня она ездила на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве — мужчин 36 лет и 21 года. Старший из них заявил, что убил женщину "случайно". После этого, как утверждает издание, он позвонил знакомому, и дальше они вместе отправились в квартиру жертвы, вывезли оттуда ценности и угнали автомобиль, на котором отвезли тело владелицы в лес.