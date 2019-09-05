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РИА Новости

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

13:42 05.09.2019 (обновлено: 15:44 05.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль и мотоцикл полиции
Автомобиль и мотоцикл полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска откопали в лесопарке на севере Санкт-Петербурга туристический чемодан с телом 49-летней женщины, сообщил Пятый канал.
Следователи зафиксировали на теле погибшей следы насильственной смерти.
По данным портала 47news, о пропаже женщины стало известно 2 июля, когда ее сын обратился в полицию. Он отметил, что из квартиры матери исчезли все ценности, также пропал ее автомобиль BMW.
Погибшая работала в салоне красоты. Там полицейским рассказали, что вечером того дня она ездила на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях.
Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве — мужчин 36 лет и 21 года. Старший из них заявил, что убил женщину "случайно". После этого, как утверждает издание, он позвонил знакомому, и дальше они вместе отправились в квартиру жертвы, вывезли оттуда ценности и угнали автомобиль, на котором отвезли тело владелицы в лес.
Подозреваемый сам указал следователям, где находится тело.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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