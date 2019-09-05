Андрей Звягинцев снимет фильм про проблемы богатых людей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режиссер Андрей Звягинцев планирует начать весной 2020 года съемки нового фильма – драматической истории о состоятельном человеке, у которого есть все, сообщила пресс-служба кинокомпания Hype Film.

"Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить", – сказал Звягинцев, слова которого приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, это будет драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря.

Название новой картины пока не раскрывается. Съемки запланированы на весну 2020 года, прокат – на 2021 год. Сейчас режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок.