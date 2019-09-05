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РИА Новости
Культура

Андрей Звягинцев снимет фильм про проблемы богатых людей

13:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев
Режиссер Андрей Звягинцев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Режиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режиссер Андрей Звягинцев планирует начать весной 2020 года съемки нового фильма – драматической истории о состоятельном человеке, у которого есть все, сообщила пресс-служба кинокомпания Hype Film.
"Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить", – сказал Звягинцев, слова которого приводит пресс-служба.
По данным пресс-службы, это будет драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря.
Название новой картины пока не раскрывается. Съемки запланированы на весну 2020 года, прокат – на 2021 год. Сейчас режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок.
Режиссер Андрей Звягинцев на пресс-конференции фильма Нелюбовь
23 апреля 2018, 16:52РИА Новости
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"Андрей Звягинцев – один из самых важных режиссеров на мировой арене, и он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном. Кино Звягинцева – это всегда зеркало нашей действительности", - цитируют пресс-служба продюсера Илью Стюарта.
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Россия
КультураАндрей Звягинцев
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