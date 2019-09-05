В "Руслайне" прокомментировали вынужденную посадку самолета в Воронеже

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Руслайн" рейса Воронеж - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"5 сентября экипажем воздушного судна авиакомпании "Руслайн", выполнявшим рейс 7R-554 Воронеж - Санкт-Петербург, с 31 пассажиром на борту принято решение о возврате в аэропорт вылета в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания. Посадка произведена в 08:39 в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всем пассажирам оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам. В аэропорт Воронежа отправлено резервное воздушное судно

"В авиакомпании "Руслайн" требовательно и взыскательно относятся к техническому состоянию воздушных судов и безопасности полетов. "Руслайн" приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и в качестве компенсации предоставит сертификаты на перелёт со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной сети", - отметили в пресс-службе.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет сообщением Воронеж - Санкт-Петербург возвращается в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности в системе энергоснабжения воздушного судна. По данным собеседника, это тот же самый рейс, который в среду вернулся в аэропорт Воронежа из-за неисправности шасси.

Инцидентом занялась московская межрегиональная транспортная прокуратура. По ее информации, вынужденную посадку в 8.40 в аэропорту Воронежа совершил Bombardier CRJ200, выполнявший рейс авиакомпании "Руслайн" Воронеж - Санкт-Петербург. На борту находился 31 пассажир и три члена экипажа, никто не пострадал.