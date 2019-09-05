Путин призвал относиться ко всем протестующим в рамках закона

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона.
"Я убежден, что это люди, которые главным образом - разные, конечно, есть - но, главным образом, все это люди, настроенные позитивно, настроенные на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие... Важно только, чтобы все это находилось в рамках действующего закона", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как он относится к молодежи, участвующей этим летом в акциях в Москве.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.