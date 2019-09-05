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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин призвал относиться ко всем протестующим в рамках закона

13:25 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона.
"Я убежден, что это люди, которые главным образом - разные, конечно, есть - но, главным образом, все это люди, настроенные позитивно, настроенные на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие... Важно только, чтобы все это находилось в рамках действующего закона", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как он относится к молодежи, участвующей этим летом в акциях в Москве.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
12:53Восточный экономический форум
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
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Восточный экономический форумМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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