Путин призвал относиться ко всем протестующим в рамках закона

"Я убежден, что это люди, которые главным образом - разные, конечно, есть - но, главным образом, все это люди, настроенные позитивно, настроенные на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие... Важно только, чтобы все это находилось в рамках действующего закона", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как он относится к молодежи, участвующей этим летом в акциях в Москве.