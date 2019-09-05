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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин призвал украинские власти не преследовать оппозицию

13:23 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Если нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019.
"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, это так и есть. Парламентская оппозиция - имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием. Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле", - сказал Путин.
По его словам, представители оппозиции "не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона".
"И, на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - продолжил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
12:49Радио
Путин заявил о финальном этапе в вопросе обмена пленными с Украиной
Он отметил, что не видел заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" получает иностранное финансирование. "Если оно было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко", - отметил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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