Путин призвал украинские власти не преследовать оппозицию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Если нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, это так и есть. Парламентская оппозиция - имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием. Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле", - сказал Путин.

По его словам, представители оппозиции "не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона".

"И, на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - продолжил глава государства.

Он отметил, что не видел заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" получает иностранное финансирование. "Если оно было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко", - отметил Путин.