Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T13:21Z
https://ria.ru/20190905/1558341882.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_0:157:2822:1744_1036x0_80_0_0_411b2dbc4a42dea5d50f7b8e7b37eb2c.jpg
РИА Новости

В СФ назвали одну из причин, мешающих заключить мирный договор с Японией

13:21 05.09.2019
484
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Военные базы США в Японии являются одной из причин, тормозящих заключение мирного договора РФ с Японией, считает член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что есть вопросы по заключению мирного договора с Японией, это не только двусторонние отношения, но и вопросы безопасности и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе, перед США.
"Есть нюансы, целый ряд вопросов, из-за чего мирный договор еще не заключен. Военные базы США в Японии - один из них. Базы находятся рядом с российской границей, это связано с безопасностью нашей страны", - сказал Клинцевич РИА Новости.
По его словам, существующие у Токио претензии на северные Курилы также влияют на обеспечение безопасности России в этом регионе.
"Мы соседи с Японией, мы давно хорошо взаимодействуем, но есть условия, которые мы не можем нарушить, это связано с безопасностью страны", - сказал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
11:55Восточный экономический форум
Абэ призвал Путина сделать все для движения к мирному договору
2600000
Обсудить 1
ЯпонияСовет Федерации РФФранц КлинцевичВладимир ПутинМоскваРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: Россия была права насчет ракетных испытаний США, нарушающих ДРСМД
РИА
Новости
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин согласился с Китаем по участию в переговорах по ядерному потенциалу
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин заявил, что Россия может защитить свои суда в Ормузском проливе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал заявления главы Пентагона о размещении ракет в АТР
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал обвинения США в адрес Китая в краже секретов
Мины на борту корабль Iran Ajr
Адмирал рассказал о присутствии российского ВМФ в районе Ормузского пролива
Реклама суши в Челябинске
ФАС на Урале не нашел нарушений в рекламе суши-бара, возмутившей феминисток
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Еврококмиссия оценила ход переговоров по Brexit
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
Я пока не дотягиваю – Путин о предельном возрасте в политике
Путин пошутил про предельный возраст пребывания в политике
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Суд в Киеве освободил "свидетеля" по делу MH17 Цемаха
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния