В СФ назвали одну из причин, мешающих заключить мирный договор с Японией

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Военные базы США в Японии являются одной из причин, тормозящих заключение мирного договора РФ с Японией, считает член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что есть вопросы по заключению мирного договора с Японией, это не только двусторонние отношения, но и вопросы безопасности и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе, перед США.

"Есть нюансы, целый ряд вопросов, из-за чего мирный договор еще не заключен. Военные базы США в Японии - один из них. Базы находятся рядом с российской границей, это связано с безопасностью нашей страны", - сказал Клинцевич РИА Новости.

По его словам, существующие у Токио претензии на северные Курилы также влияют на обеспечение безопасности России в этом регионе.