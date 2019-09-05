Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T13:07Z
https://ria.ru/20190905/1558341062.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152889/40/1528894009_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_33acdc5e93547f5126ee09d2744b2630.jpg
РИА Новости

ВТБ заключил на ВЭФ ряд соглашений для развития бизнеса в регионах

13:07 05.09.2019
18
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Банк ВТБ в рамках ВЭФ-2019 заключил несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и дальневосточными компаниями, а также соглашение с Российским экспортным центром, касающееся совместного запуска экспортного онлайн-акселератора на базе B2B-платформы "ВТБ Бизнес-Коннект", сообщает пресс-служба банка.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал соглашения с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, губернатором Амурской области Василием Орловым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также совместно с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым определен план совместной работы по поддержке малого и среднего бизнеса.
Подписанные соглашения направлены на развитие и укрепление сотрудничества ВТБ и органов госвласти в вопросах социально-экономического развития регионов. Они касаются, в частности, совершенствования системы кредитования, банковских технологий и инфраструктуры, совместных проектов и программ, в том числе по поддержке малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам встреч Дениса Бортникова с руководством крупнейших предприятий Дальнего Востока подписаны соглашения о сотрудничестве для развития туристического потенциала, инфраструктурных и инвестиционных проектов макрорегиона. Партнерами банка стали ООО "Строительно-коммерческая фирма "Сфера", ООО "Невада - Дальний Восток" и ООО "Бриллиант". Еще одно соглашение с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и ООО "Новый дом" направлено на строительство в регионе крупнейшего гостиничного комплекса.
Знак процента
Вчера, 19:16РИА Новости
ВТБ запускает первый этап проекта "Цифровая ипотека"
В рамках ВЭФ банк также заключил соглашение с Российским экспортным центром. Стороны запустили экспортный онлайн-акселератор на базе B2B-платформы "ВТБ Бизнес-Коннект", который позволяет подготовить российских предпринимателей к выходу на международные рынки сбыта и консультировать их во вопросам развития бизнеса.
"ВТБ активно работает в регионах Дальнего Востока, поддерживая реальный сектор экономики. Мы намерены продолжать комплексную работу в этом направлении, уделять особое внимание поддержке региональных предпринимателей для реализации новых значимых проектов. Это стратегическая задача для нашего банка", - привели в пресс-службе комментарий Бортникова.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Кинешма
Новые детские сады открылись в двух городах Ивановской области
РИА
Новости
Уборка урожая яровой пшеницы
Около 20 новых фермерских хозяйств появятся в 2019 году в Подмосковье
Участники на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости
Знак процента
ВТБ запускает первый этап проекта "Цифровая ипотека"
Лента
новостей
Набор для детей до 2-х лет
Аэрофлот расширил линейку детских дорожных наборов
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
"Русгидро" переработает золошлаковые отходы ТЭС на Дальнем Востоке
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на IV Восточном экономическом форуме
Костин: ВТБ уже адаптировался к американским санкциям
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
"Т Плюс" модернизирует систему теплоснабжения в 30 городах за два года
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Москва присоединилась к проекту ОЭСР по улучшению качества жизни
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев на сессии Цифровая трансформация международной торговли: электронная коммерция и не только в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
РЭЦ: в Китай растет экспорт продукции глубокой переработки
Вид на Якутск сверху
"Русгидро" и Якутия договорились о создании ЕТО
Владивосток
Сотрудничество РФ и КНР в области СМИ вступает в новую эпоху
Стенд компании Газпром
Оренбуржье и "Газпром" договорились о сотрудничестве в сфере экологии
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
ФосАгро может повысить стипендии студентам горного университета
Лес
Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния