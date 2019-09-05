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РИА Новости
Восточный экономический форум

Васильева прокомментировала идею Грефа отменить школьные экзамены

12:57 05.09.2019 (обновлено: 13:21 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В истории России уже был период отсутствия экзаменов, ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись, заявила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Ранее Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены убивают у школьников желание учиться, создавая "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо "убить экзамены".
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"Проверка того, что изучает школьник, — процесс, неразрывно связанный с образованием, он не только позволяет выявить уровень знаний, но и прежде всего скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы, это зеркало образования", — сказала Васильева порталу "Российское образование".
"В истории нашей страны, в ее постреволюционный период, было время полной отмены экзаменов, но, как мы все прекрасно знаем, ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад. В числе стран, являющихся общепризнанными лидерами в системе общего образования, нет таких, где бы процесс проверки знаний полностью отсутствовал. В части стран акцент сделан на внутреннюю оценку, часть стран имеет единую систему. Даже в Финляндии, известной своим свободным подходом к этому процессу, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", — добавила она.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСоциальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииОльга ВасильеваГерман ГрефОбщество
Популярные комментарии
Инициатива по отмене экзаменов - это очередная инициатива для отупения населения. Экзамены должны быть, но ими не должны запугивать школьников, как сейчас, к примеру, запугивают школьников экзаменом ЕГЭ. Количество стресса для ребёнка нужно снизить, но он должен быть. Так как в стрессе нет ничего плохого, ведь вся жизнь это сплошной стресс. Нужно просто уметь грамотно управлять своими эмоциями, готовиться заранее к экзаменам и хорошо отдыхать. И тогда всё нормально будет. Само собой, если человек к экзаменам не готовится, если он не отдыхает и если его экзаменами запугивают, то тогда не удивительно, почему вдруг у школьника проблемы с психикой начинаются.
5 сентября, 13:02
Константин Е
1900000
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