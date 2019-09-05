Васильева прокомментировала идею Грефа отменить школьные экзамены

"Проверка того, что изучает школьник, — процесс, неразрывно связанный с образованием, он не только позволяет выявить уровень знаний, но и прежде всего скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы, это зеркало образования", — сказала Васильева порталу "Российское образование".

"В истории нашей страны, в ее постреволюционный период, было время полной отмены экзаменов, но, как мы все прекрасно знаем, ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад. В числе стран, являющихся общепризнанными лидерами в системе общего образования, нет таких, где бы процесс проверки знаний полностью отсутствовал. В части стран акцент сделан на внутреннюю оценку, часть стран имеет единую систему. Даже в Финляндии, известной своим свободным подходом к этому процессу, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", — добавила она.