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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин не обсуждал с Абэ переговоры США и Японии о размещении ракет

12:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ не обсуждал переговоры США с Японией и Южной Кореей о размещении ракет, вопрос будет прорабатываться на уровне министерств иностранных дел.
"Глава Пентагона заявил о том, что США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей и намерены это делать дальше в целях размещения там своих ракетных комплексов наземного базирования средней дальности. Мы, повторяю, не вели еще переговоры на этот счет с Синдзо, но на уровне МИД еще раз поработаем", - заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
12:44Восточный экономический форум
Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияСШАВ мире
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