Путин не обсуждал с Абэ переговоры США и Японии о размещении ракет

"Глава Пентагона заявил о том, что США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей и намерены это делать дальше в целях размещения там своих ракетных комплексов наземного базирования средней дальности. Мы, повторяю, не вели еще переговоры на этот счет с Синдзо, но на уровне МИД еще раз поработаем", - заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019.