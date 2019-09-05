Путин не обсуждал с Абэ переговоры США и Японии о размещении ракет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ не обсуждал переговоры США с Японией и Южной Кореей о размещении ракет, вопрос будет прорабатываться на уровне министерств иностранных дел.
"Глава Пентагона заявил о том, что США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей и намерены это делать дальше в целях размещения там своих ракетных комплексов наземного базирования средней дальности. Мы, повторяю, не вели еще переговоры на этот счет с Синдзо, но на уровне МИД еще раз поработаем", - заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.