Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:51Z
https://ria.ru/20190905/1558340076.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155833/04/1558330473_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_7146c25cec6104e4a2465ae2ab286a63.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ отметил созидательное влияние России в решении международных проблем

12:51 05.09.2019
185
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе саммита G7 во Франции отметил созидательную роль России в решении международных проблем.
Абэ сообщил, что во время недавнего саммита G7 в Биаррице поднял вопрос возрождения формата G8 с участием России.
"Я лично сказал, что для решения международных проблем важную роль имеет как раз российское влияние, российское созидательное влияние. Поэтому я поднял тему возможного возвращения России к этому формату", - рассказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
12:35Восточный экономический форум
Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
27 августа, 05:36РИА Новости
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
200002
Обсудить 0
Восточный экономический форумЯпонияG7Синдзо АбэМИД РФG8Владимир ПутинМоскваРоссияУкраина
Рекомендуем
Эмблема партии Единая Россия
ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
РИА
Новости
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
США не предлагали Токио разместить в Японии ракетные системы, заявил Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин не обсуждал с Абэ переговоры США и Японии о размещении ракет
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
На консультациях в Вене могут затронуть вопрос удара США по Идлибу
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии отъезда на железнодорожном вокзале Владивостока
Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: американские ракеты в Южной Корее создадут угрозу российским базам
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Абэ призвал нормализовать ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: задержание россиян по запросу США мешает отношениям между странами
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал заявления главы Пентагона о размещении ракет в АТР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Владивосток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния