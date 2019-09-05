Абэ отметил созидательное влияние России в решении международных проблем

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе саммита G7 во Франции отметил созидательную роль России в решении международных проблем.

Абэ сообщил, что во время недавнего саммита G7 в Биаррице поднял вопрос возрождения формата G8 с участием России.

"Я лично сказал, что для решения международных проблем важную роль имеет как раз российское влияние, российское созидательное влияние. Поэтому я поднял тему возможного возвращения России к этому формату", - рассказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.